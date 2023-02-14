У Молдові підтвердили закриття повітряного простору через схожий на повітряну кулю об’єкт

За попередніми даними, це був метеорологічний аеростат.

Міноборони Молдови підтвердило рішення про тимчасове закриття повітряного простору країни, причиною чого став невстановлений об’єкт, схожий на повітряну кулю.

Про це повідомила пресслужба молдовського оборонного відомства.

Там уточнили, що 14 лютого близько 12:30 Міноборони отримало інформацію про те, що в повітряному просторі Молдови в районі міста Сороки виявлено "невстановлений невеликий об’єкт, схожий на повітряну кулю".

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"Враховуючи погодні умови і неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян було ухвалено рішення про тимчасове закриття повітряного простору", – йдеться в повідомленні міністерства.

Там додали, що цей об'єкт мав середні розміри і за попередніми даними, був метеорологічним аеростатом.

Нагадаємо, раніше 14 лютого ЗМІ повідомили про закриття в Молдові повітряного простору до 16:00. У Мережі писали, що причиною став російський розвідувальний безпілотник, який залетів до повітряного простору країни.

Зауважимо, цього ж дня в Румунії система повітряного спостереження зафіксувала в небі повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. Тож у небо підняли винищувачі.

Стали відомі подробиці спроби захопити владу в Молдові

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