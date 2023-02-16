У Молдові після масованого ракетного обстрілу України знову знайшли уламки ракети: фото

У Молдові в районі населеного пункту Ларга Бричанського району 16 лютого знайшли уламки ракети.

Про це повідомляють міністерства оборони та внутрішніх справ Молдови.

"Патруль прикордонної поліції виявив на території сектору прикордонної поліції "Ларга" (Бричанський район) залишки ракети, що залишилася після російських авіаударів по Україні. Після виявлення залишків ймовірної ракети було негайно вжито заходів для захисту території, а також повідомлено Службу екстреної допомоги 112, групи вибухотехніків Придністровського прикордонного управління та прокуратуру Бричанського району", - йдеться у повідомленні МВС Молдови.

Міністерство оборони цієї країни також підтвердило виявлення уламків ракети. Там зазначили, що їхні фахівці готові виїхати на місце події.

У Молдові додали, що це - вже четвертий випадок, коли після ракетних ударів по Україні в їхній державі знаходять уламки ракет.

Ракетний обстріл України в ніч проти 16 лютого

Російські терористи в ніч проти 16 лютого завдали нові масовані ракетні удари по території України. Окупанти випустили по нашій державі 32 ракети, з яких 16 - вдалось збити.

Відомо про "прильоти" у Львівській області. Там окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати. Також вибухи пролунали в інших регіонах. Зокрема - Полтавській та Дніпропетровській областях.

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