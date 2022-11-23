У Молдові пояснили, де зберігається газ, який "Газпром" назвав "осілим" в Україні

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну спростував звинувачення "Газпрому", який напередодні заявив про "осідання" в Україні газу, що надходить до країни.

Про це він повідомив у середу, 23 листопада, передає NewsMaker.

Як пояснив міністр, деякі обсяги газу, що надходить, Молдова залишає в українських підземних сховищах, де вже зберігається понад 200 млн куб. м газу.

"Газпром" у звичному для нас недружньому стилі загрожує ще більше знизити постачання газу. Вони звинувачують Україну та Молдову у тому, чого насправді немає. Щоб було зрозуміло, весь газ, що постачається до Молдови, доходить до нашої країни. І правий берег платить і платитиме за поставлений нам газ. Ті обсяги газу, про які говорить "Газпром", – наші запаси, які ми зберігаємо в Україні. (…) Немає тиску, шантажу, погроз. Разом ми добиваємося енергетичної незалежності", - заявив Спіну.

Нагадаємо, у вівторок, 22 листопада, "Газпром" заявив, що в Україні залишився газ, призначений для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз". Тому від 28 листопада "Газпром" має намір скоротити постачання газу для транзиту через Україну.

Цього ж дня пізніше "Оператор ГТС України" спростував заяви монополіста "Газпрома", зазначивши, що російська газовидобувна і газорозподільна монополія маніпулює фактами для обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

Читайте також: