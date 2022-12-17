У Молдові призупинили ліцензії на мовлення шістьох проросійських телеканалів

У Молдові вирішили призупинити мовлення шести проросійських телеканалів за поширення некоректної інформації при висвітленні подій у країні, а також війни в Україні.

Про це повідомляє NewsMakerk.

Рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови. Позбавлено права на мовлення "Primul în Moldova", "RTR Moldova", "Accent TV", "NTV Moldova", "TV6" та "Orhei TV". Адже вони "серйозно та неодноразово порушували Кодекс аудіовізуальних послуг, тенденційно й маніпулятивно відображаючи події у Молдові та війну в Україні".

Прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце заявила, що наразі у країні лише посилюється російська пропаганда.

"За майже 300 днів війни в Україні пропаганда в Молдові не припинилася, а навіть посилилася. У ситуації, в якій проти нашої країни йде не лише енергетична війна, а й інформаційна війна, наша відповідальність та обов’язок – захистити громадян і країн", - наголосила вона.

Нагадаємо, у російському МЗС звинуватили молдовську президентку Маю Санду в утиску російськомовних". Так, прессекретарка відомства Марія Захарова прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові. У відповідь на це Кишинів викликав посла РФ у Молдові Олега Васнєцова, щоб висловити свій протест.

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