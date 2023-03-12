У Молдові проросійські сили влаштували акцію: відомо про перші затримання і сутички (фото)

У Молдові 12 березня відбувається проросійська акція протесту, під час якої можливі заворушення. Вже затримано понад 50 людей.

Про це повідомив голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну, пише Newsmaker.

Він попередив, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема, на проросійській акції, яку проводять сьогодні члени та прихильники партії "Шор".

"Організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень 10 тисяч доларів і підтримку з боку політичних сил у Молдові", — сказав Чернеуцяну, додавши, що семеро з них були затримані 11 березня.

Поліція, своєю черго, вже повідомила про затримання в Кишиневі двох чоловіків, які мали при собі заборонені предмети. За інформацією правоохоронців, обидва йшли на проросійський протест у центрі столиці.

У затриманих виявили кастети та газові балончики. Згодом було затримано ще 54 особи, серед яких 12 неповнолітніх.

Правоохоронці зазначили, що затримані теж планували взяти участь у проросійському протесті. Затримані поводилися підозріло і у них виявили заборонені предмети, у тому числі ножі.

Усіх затриманих доставили до відділення поліції для допиту.

Крім того, повідомляється про перші сутички з правоохоронцями.

Нагадаємо, що в аеропорту Кишинева виявили представника російської приватної військової кампанії "Вагнер". Його виявили в потоці пасажирів завдяки обміну інформацією. Найманця ПВК повернули літаком до РФ.

Раніше розвідка США отримала інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами нових акцій протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду в країні.

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