У Молдові проросійські сили знову влаштували протести: люди блокують рух на дорогах (фото)

Уряд Молдови поки не коментував проросійську акцію.
У Молдові 13 березня представники проросійських сил знову влаштували акції протесту. Мітингувальники блокують рух транспорту, безперервно переходячи вулицю пішохідним переходом і скандуючи, свої гасла.
Про це пише Newsmaker.
Ті, хто прийшов на проросійську акцію блокують рух транспорту в центрі Кишинева. Також протестувальники намагаються заблокувати проїзд національними шляхами.
Акції протесту також відбуваються у Чимішлії та Єдинцях. За повідомленням телеграм-каналу, там поліція затримала деяких учасників мітингу.
Проросійські сили вигукують гасла, вимагаючи відставки законної президентки Молдови Маї Санду.
На місці присутня поліція. Проросійські акції проводять члени та прихильники партії "Шор".
В уряді Молдови сьогоднішні проросійські акції не коментували.
Нагадаємо, голова Генерального інспекторату поліції Молдови попередив, що російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в країні. Так, 12 березня у Молдові влаштували проросійську акцію протесту - повідомлялося про затримання.
Раніше геополітичний аналітик Кшиштоф Войчал попередив, що Молдова може стати дуже легкою та наступною мішенню Путіна.
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