У Молдові росіянин розмалював ворота посольства Росії та запустив салют

Чоловіка затримали на 72 години "за хуліганство".

У Кишеневі у п'ятницю, 7 вересня, затримали росіянина, який розмалював ворота посольства Росії та запустив біля будівлі салют.

Про це повідомляє Ziarul de Gardă. Відповідні фото також публікують Telegram-канали.

"40-річний чоловік з Росії вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він розмалював ворота посольства графіті, запустив феєрверк біля будівлі, кидав чере ворота петарди та повісив шматок синьо-білої тканини на металевий лом", - заявила пресофіцер департаменту поліції Кишинева Ніна Дубовка.

Також на воротах дипустанови російською мовою було написано "Путін - вбивця".

Під час затримання росіянин чинив опір. Наразі він заарештований на 72 години й перебуває під слідством у кримінальній справі за статтею "хуліганство".

Фото/Telegram: скриншот

Низка країн закликали своїх громадян покинути Росію

Італія, США, Болгарія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Канада та Чехія закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії у зв'язку з останніми подіями на міжнародній арені та труднощами з повітряним та автомобільним сполученням з Росією, що зростають.

На початку жовтня також стало відомо, що Росія вивезла українських біженців з естонського кордону у невідомому напрямку.

На російсько-естонському кордоні утворилися величезні черги, переважно з громадян України. Після цього, за інформацією естонської сторони, російські силовики зібрали українських біженців і кудись їх вивезли вантажівками.

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