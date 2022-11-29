У Молдові спостерігається дефіцит електроенергії: громадян закликали економити

Сьогодні, 29 листопада, в Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%. За словами, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, ціни на електроенергію за незрозумілих причин на європейському ринку зросли на 30-40%. У зв'язку з цим молдавська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.

Про це повідомляє NewsMaker.

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"Сьогодні стався незрозумілий феномен. На європейських ринках, зокрема в Румунії, значно зросли ціни на електроенергію. Майже 30-40%. Компанія Energocom намагалася купити електроенергію за нижчою ціною, але не змогла закупити електроенергію на весь день", - сказав Спину.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Moldelectrica запросила аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica. Щоправда, вартість такої електроенергії висока, тому Спину закликав громадян продовжувати економити електрику.

"Чим більше ми заощадимо, тим менше аварійної енергії матимемо завтра з Румунії. Завтра ми дізнаємось ціну. Досі було €200-€300 за МВт/год, залежно від того, коли уклали контракт", - сказав міністр.

Дещо раніше держпідприємство Moldelectrica попередило, що 29 листопада, в Молдові очікується дефіцит електроенергії в розмірі близько 74%

"Очікуваний дефіцит покриють за рахунок аварійного контракту на постачання електроенергії. Підтвердження про доступність вже одержано від компанії сусідньої держави", — запевнили у компанії.

Зараз Молдова купує у Румунії понад 80% необхідної електроенергії. Решту Молдова купує на румунській фондовій біржі за середньою ціною €180 за один МВт.

Нагадаємо, що Молдову знеструмило після масованої ракетної атаки РФ по енергетичних об'єктах України. Через це МЗС Молдови викликало посла Росії.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія намагається залишити її країну у темряві.

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