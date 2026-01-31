- Дата публікації
Категорія
Світ
У Молдові стався блекаут на тлі перебоїв в енергетиці України
У Молдові також виникли проблеми зі світлом на тлі перебоїв в енергетиці України.
Частина Молдови опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.
Про це повідомляє міністерство енергетики Молдови.
Відомство зазначає, що через проблеми в українській енергосистемі зафіксовано падіння напруги на лінії 400 кВ, що призвело до відключення енергосистеми Молдови.
Оператор системи вже вирішує проблему, у деяких районах відновлено стабільний рівень напруги.
За командою «Укренерго» на Одещині застосовані екстрені відключення світла.
Нагадаємо, 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях, а наслідки вже відчули і в столиці. Зокрема, тимчасово зупинили роботу метро через зниження напруги — зупинилися поїзди й ескалатори.
У низці регіонів скасували дію погодинних графіків і перейшли до аварійних відключень. Йдеться щонайменше про Житомирську, Чернігівську, Дніпропетровську та Сумську області. У Херсоні також немає світла.