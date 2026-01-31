ТСН у соціальних мережах

У Молдові стався блекаут на тлі перебоїв в енергетиці України

У Молдові також виникли проблеми зі світлом на тлі перебоїв в енергетиці України.

У Молдові стався блекаут на тлі перебоїв в енергетиці України

Частина Молдови опинилася в блекауті через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі.

Про це повідомляє міністерство енергетики Молдови.

Відомство зазначає, що через проблеми в українській енергосистемі зафіксовано падіння напруги на лінії 400 кВ, що призвело до відключення енергосистеми Молдови.

Оператор системи вже вирішує проблему, у деяких районах відновлено стабільний рівень напруги.

За командою «Укренерго» на Одещині застосовані екстрені відключення світла.

Нагадаємо, 31 січня в Україні одночасно запровадили аварійні відключення світла одразу в кількох областях, а наслідки вже відчули і в столиці. Зокрема, тимчасово зупинили роботу метро через зниження напруги — зупинилися поїзди й ескалатори.

У низці регіонів скасували дію погодинних графіків і перейшли до аварійних відключень. Йдеться щонайменше про Житомирську, Чернігівську, Дніпропетровську та Сумську області. У Херсоні також немає світла.

