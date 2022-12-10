У Молдові суворо відповіли Путіну: "Незалежна країна може зберігати газ там, де вона вирішить"

Путін доручив міненерго Росії "подивитися уважніше" і "розібратися", чому Молдова зберігає резерви газу в Україні. Натомість у Кишиневі заявили, що незалежна країна і сама взмозі вирішити, де їй зберігати куплений газ.

Про це пише молдовське видання Newsmaker.

"Молдова — незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить. У нас немає сховищ природного газу в Молдові, деяку кількість природного газу ми зберігаємо в Румунії, але там сховища досить повні, тому певну кількість ми зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці. Ми можемо зберігати газ, який купуємо і за який платимо там, де ми вирішимо", - наголосила Гаврилиця.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з "п'яним" Путіним, який розповідає про удари РФ по енергосистемі України, попиваючи шампанське.

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