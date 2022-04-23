У Молдові відчули загрозу: послу РФ висловили протест через заяву російського генерала про Придністров’я

У Молдові відчули загрозу: послу РФ висловили протест через заяву російського генерала про Придністров’я

Кишинів занепокоївся через наміри Кремля захопити весь південь України і наблизитися до кордонів невизнаної Придністровської республіки.

У п’ятницю, 22 квітня, до МЗС Молдови викликали посла Росії на знак протесту проти заяви одного з російських генералів, які керують загарбницькою війною в Україні. Занепокоєння Кишинева викликало твердження про те, що російські війська мають намір взяти під контроль південну частину України, щоб досягти Придністров'я.

Про це повідомляє румунське видання digi24.

Заступник командувача Центрального військового округу Росії генерал Рустам Міннекаєв заявив у п'ятницю під час зустрічі з керівниками підприємств військово-промислового комплексу у Єкатеринбурзі, що Росія хоче взяти під “повний контроль Донбас і південь України”.

За словами російського генерала, контроль над південною частиною України дозволить, зокрема, Росії прийти на допомогу проросійським сепаратистам у Придністров’ї.

“Контроль півдня України також означає коридор до Придністров’я, де ми також спостерігаємо випадки утиску російськомовного населення”, – сказав російський генерал.

Згідно з заявою молдовського МЗС, Кишинів висловив послу Росії “глибоке занепокоєння” такими заявами Міннекаєва .

Республіка Молдова, як сказано в повідомленні, "вважає ці заяви необґрунтованими і такими, що суперечать підтримці Росією суверенітету та територіальної цілісності нашої країни". У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що "Республіка Молдова є нейтральною країною" і закликали Москву поважати цей принцип.

Нагадаємо, раніше Молдова звинуватила Росію у вербуванні своїх громадян для війни проти України. Ймовірно йдеться про жителів так званого "Придністров'я".

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