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У Молдові відповіли, чи може Україна ввести свої війська до Придністров’я

У Молдові відповіли, чи може Україна ввести свої війська до Придністров’я

Придністров'я / Фото: Getty Images

Якби Україна сама вирішила ввести війська до невизнаної республіки, це вважалося б нападом на Молдову.

Україна не може сама ухвалити рішення про введення своїх військ до невизнаного Придністров’я у Молдові. Але було б бажано, щоби Молдова разом з Україною вирішили питання присутності російських військ у регіоні.

Про це ексміністр оборони Молдови Анатолій Шалару сказав у ефірі "Київ24".

Шалару відповів, чи може Україна без дозволу Молдови ввести війська до Придністров’я.

"Багато хто каже і запитує у мене, чи може Україна без дозволу Молдови це зробити. Україна хоче вступити до Євросоюзу, і Україна дотримується усіх міжнародних угод. Україна не нападатиме практично на Республіку Молдова", – зауважив ексміністр оборони.

"Було б бажано, на мій погляд, якби Молдова разом з Україною вирішили питання присутності російських військ у Придністров’ї. Але Республіка Молдова розглядає жителів Придністров’я як громадян Республіки Молдова, і не може починати якихось воєнних дій проти своїх громадян", – пояснив Шалару.

Він додав, що відповідно до молдовських законів, армія країни не має права воювати з Придністров’ям, "тому що армія не може воювати проти свого народу".

Нагадаємо, у травні президентка Молдови Мая Санду спростувала інформацію про те, що Україна нібито пропонувала "вирішити" силовим шляхом проблему з Придністров’ям.

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