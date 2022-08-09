У Молдові відреагували на можливість звільнення Придністров'я ЗСУ

За словами представника уряду Молдови, якщо такі пропозиції все ж надійдуть, їх відхилять.

Віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Кишинів офіційно не отримував від Києва пропозицій про звільнення території невизнаного Придністров'я від російських військ Збройними силами України.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times, інформує g4media.ro.

За словами представника уряду Молдови, якщо такі пропозиції все ж надійдуть, їх відхилять.

"Молдова є нейтральною країною, тому вона не повинна мати іноземні військові сили на своїй території. Виведення російських військ є першочерговим завданням", – сказав Серебрян.

Проте він визнав, що наслідки битви за узбережжя Чорного моря між Україною та РФ можуть визначити долю Придністров'я.

"Ситуація в Україні дуже важлива для Молдови. Прямий кордон з контрольованою Росією територією змінить поведінку і клімат між Кишиневом і Тирасполем", – зазначив віце-прем’єр.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що спецслужби готові допомогти Молдові вигнати російських окупантів із Придністров'я

Раніше міністр оборони Молдови заявив, що Путін не нападатиме на його державу.

Читайте також: