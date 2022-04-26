У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі: попереджають про загрозу загострення ситуації

У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі: попереджають про загрозу загострення ситуації

У Молдові відреагували на вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Бюро реінтеграції Молдови вважає, що вибухи, що відбулися в Тирасполі, — привід для створення напруженості в придністровському регіоні.

Про це повідомляє Newsmaker.

"Завдання інциденту — створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки у придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада", — йдеться у повідомленні.

Тому Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації.

Служба інформації та безпеки Молдови, своєю чергою, скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

Нагадаємо:

22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної ПМР. Він заявив, що російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України”. Після цього окупанти мають пробити коридор у невизнану ПМР.

25 квітня в Тирасполі пролунали вибухи у так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

Українська розвідка заявила, що це провокації підготовлені ФСБ Росії. Місцева "влада" готувалася до вибуху наперед.