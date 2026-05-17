У Молдові відреагували на роздачу паспортів РФ жителям Придністров’я

Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала рішення диктатора Путіна спростити отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.

Про це повідомляє Politico.

16 травня Санду заявила, що такі дії Кремля можуть бути пов’язані з потребою Росії у нових військових для війни проти України.

«Ймовірно, їм (російській владі — ред.) потрібно більше людей для відправки на війну в Україну», — сказала вона під час конференції з безпеки в Талліні.

Президентка Молдови також зазначила, що після початку повномасштабної війни багато жителів Придністров’я почали отримувати саме молдовське громадянство.

«З початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії», — наголосила Санду.

На запитання щодо можливого впливу Росії на вступ Молдови до Європейського Союзу через ситуацію в Придністров’ї вона відповіла, що це залежить виключно від ЄС.

«Лише ЄС може вирішити, чи може Молдова стати частиною ЄС чи ні. Росія не має до цього жодного стосунку», — заявила президентка.

Своєю чергою прем’єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну також пов’язав рішення Кремля зі спробами наростити мобілізаційний ресурс для війни проти України.

«Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не беруть за столом цивілізованого світу. Я думаю, що рішення Кремля пов’язане зі спробою залучити на фронт якнайбільше солдатів, враховуючи, що останнім часом темпи набору знизилися», — сказав він.

Мунтяну закликав жителів Придністров’я бути обережними та пам’ятати, що громадянство передбачає не лише права, а й обов’язки.

«Громадянство — це не лише свобода пересування, а й чіткі зобов’язання», — зазначив прем’єр.

Він також нагадав про податки та інші обов’язкові платежі.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що влада Молдови обговорює можливу реакцію на указ Путіна.

За його словами, Кишинів не виключає виклику російського посла.

«Ми обговоримо з колегами, як реагувати і, якщо буде потрібно, викличемо російського посла. Ви знаєте, що ми вже не раз викликали його через дрони», — заявив Мунтяну.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін підписав указ про спрощений прийом до російського громадянства жителів сепаратистського регіону Молдови Придністров’я.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зробила черговий провокаційний крок, спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні, спростивши можливість отримання російського громадянства для вихідців із Придністровʼя.

