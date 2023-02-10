У Молдові викликали посла РФ через російську ракету: пройшла за 35 км від кордону з Румунією

Два румунських винищувачі зі складу Повітряної поліції НАТО відстежували рух ворожої ракети біля кордонів своєї країни.

Російського посла у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови через російську ракету, яка пролетіла над двома молдовськими містами у п’ятницю, 10 лютого.

Про це повідомили на сайті молдовського зовнішньополітичного відомства.

У повідомленні наголосили, що Молдова вважає неприпустимим порушення повітряного простору шляхом прольоту суверенною територією російської ракети.

У МЗС Молдови зауважили, що російська сторона продовжує загарбницьку війну проти України, а “ракетні удари по сусідній державі безпосередньо та негативно впливають на громадян нашої країни”.

“Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, яка спричиняє численні людські жертви та матеріальні руйнування”, – сказав з цього приводу Даніель Воде, речник Міністерства закордонних справ.

Також читайте Задіяли 8 літаків та 3 кораблі: у Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку Росії

За інформацією Міністерства оборони Молдови, оприлюдненій в офіційній заяві, ракета перетнула Молдову над Придністровським регіоном.

“Відповідальні структури відомства о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова, над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району, прямуючи в бік України”, - йдеться у заяві.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові радари виявили російську “повітряну ціль”, яка не перетинала кордонів цієї країни.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, найімовірніше, крилату ракету, яка пересувалася у повітряному просторі України, Республіки Молдова та знову увійшли в повітряний простір України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії. Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону”, - йдеться у повідомленні.

Румунська влада застосовувала всі стандартні процедури з моменту виявлення запуску повітряної цілі до повного з'ясування ситуації.

Крім того, о 10:38 два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії зі складу бойової служби Повітряної поліції під командуванням НАТО, які в цей час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північний район Румунії для відстеження та можливої реакції. Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки продовжили свою початкову місію.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Президент Володимир Зеленський назвав це "викликом для НАТО".

Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни, пообіцявши надати згодом доповнену інформацію.

Читайте також: