У Молдові виявили залишки ракети: на дні озера може бути вибуховий компонент

Загрози для місцевого населення немає.

У Молдові в озері виявили залишки ракети. На дні водойми може бути вибуховий компонент збитої ракети.

Про це повідомило МВС Молдови.

Мешканці молдовського села Фарладан 27 вересня помітили в озері уламки та компоненти, які могли походити від ракети. Влада підтвердила, що уламки належать повітряній ракеті. Фахівці все ще визначають її тип та походження.

Наразі біля озера ввели особливі заходи безпеки. Фахівці підозрюють, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, може бути на дні озера. Територію закрили для відвідування людьми. На місці працюють спеціальні служби.

"Загрози для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані одного кілометра від небезпечної зони", - йдеться у повідомленні міністерства.

Мешканці села Фарладан у Молдові помітили в озері компоненти, які могли походити від ракети.

Уламки походять з повітряної ракети. Фото: МВС Молдови.

Як повідомлялося, в ніч проти 25 вересня на території невизнаного Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сталося це, коли Росія здійснила масштабну ракетну атаку Одеської області. Від села Кіцкань на лівому березі Дністра до Одеси – менше 100 км.

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