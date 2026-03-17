У Молдові виявили дрон із вибухівкою біля кордону: що заявив Кишинів (фото)
Біля села Тудора в Молдові виявили російський дрон із можливим вибуховим зарядом. Влада заявляє про загрозу та порушення суверенітету.
У Молдові різко відреагували на інцидент із безпілотником, який виявили поблизу села Тудора в районі Штефан-Воде, неподалік державного кордону.
Про це зробили заяви президентка Молдови Майя Санду, а також Міністерство закордонних справ країни.
«Російський безпілотник, виявлений сьогодні в молдовському селі Тудора, ймовірно, був оснащений вибухівкою. Це грубе порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і наражає на небезпеку життя наших людей», — написала Санду.
За даними МЗС, дрон міг бути оснащений вибухівкою та становив пряму загрозу для цивільного населення.
«Це серйозне порушення нашого повітряного простору і загроза для наших громадян», — заявили в МЗС.
У Кишиневі наголосили, що подібні інциденти є неприйнятними та вкотре підкреслюють ризики для безпеки країни. Влада Молдови запевнила, що компетентні служби вживають усіх необхідних заходів для нейтралізації загрози та захисту населення.
Також у міністерстві прямо звинуватили Росію у систематичних порушеннях.
«Росія неодноразово порушує наш суверенітет і наражає на небезпеку життя наших людей», — підкреслили дипломати.
Молдова вкотре закликала до поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету.
Нагадаємо, у ЄС приголомшили кількістю дронів, якими Росія планує атакувати 2026 року. А саме, йдеться про 9 млн дронів цьогоріч.
Це змушує Європу радикально переглядати свою безпеку. Єврокомісар Андрюс Кубілюс закликав терміново інтегрувати український досвід в оборонну систему ЄС.