У Молдові виявили дрон із вибухівкою біля кордону: що заявив Кишинів (фото)

У Молдові знайшли дрон РФ із вибухівкою

У Молдові різко відреагували на інцидент із безпілотником, який виявили поблизу села Тудора в районі Штефан-Воде, неподалік державного кордону.

Про це зробили заяви президентка Молдови Майя Санду, а також Міністерство закордонних справ країни.

«Російський безпілотник, виявлений сьогодні в молдовському селі Тудора, ймовірно, був оснащений вибухівкою. Це грубе порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і наражає на небезпеку життя наших людей», — написала Санду.

Російський Шахед виявили на території молдавського села Тудора на півдні Молдови Фото newsMaker.md

За даними МЗС, дрон міг бути оснащений вибухівкою та становив пряму загрозу для цивільного населення.

«Це серйозне порушення нашого повітряного простору і загроза для наших громадян», — заявили в МЗС.

У Кишиневі наголосили, що подібні інциденти є неприйнятними та вкотре підкреслюють ризики для безпеки країни. Влада Молдови запевнила, що компетентні служби вживають усіх необхідних заходів для нейтралізації загрози та захисту населення.

Також у міністерстві прямо звинуватили Росію у систематичних порушеннях.

«Росія неодноразово порушує наш суверенітет і наражає на небезпеку життя наших людей», — підкреслили дипломати.

Молдова вкотре закликала до поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, у ЄС приголомшили кількістю дронів, якими Росія планує атакувати 2026 року. А саме, йдеться про 9 млн дронів цьогоріч.

Це змушує Європу радикально переглядати свою безпеку. Єврокомісар Андрюс Кубілюс закликав терміново інтегрувати український досвід в оборонну систему ЄС.