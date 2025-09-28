ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2741
Час на прочитання
1 хв

У Молдові закінчилося голосування на виборах: які перші результати

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Парламентські вибори у Молдові 2025

Парламентські вибори у Молдові 2025 / © ТСН.ua

На виборах у Молдові о 21.00 завершилося голосування і розпочався підрахунок голосів.

За попередніми результатами опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів, результати парламентських виборів виглядають так:

  • Проєвропейська партія президентки Санду «Дія і солідарність» (PAS) –43,18%

  • Партія проросійського політика Додона «Патріотичний блок» — 29,1%

  • ПП «Демократія вдома» — 6,51%

  • Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%

  • «Наша партія» — 6,41%

За інформацією «Європейської правди», найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%. Ще один тотально проросійський Тараклійський район дав 47,7%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%. Кількість виборців з Придністров’я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.

Регіони, що традиційно підтримують Маю Санду та проєвропейський вектор: передмістя Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшени — 46,5% тощо.

Тим часом у Мережі повідомляють, що поліція посилила заходи безпеки у Кишиневі. На вулицях значно збільшено кількість патрулів. Особливу увагу приділено будівлі парламенту.

Нинішні вибори у Молдові називають вибором між європейським та проросійським шляхами розвитку країни, який вирішить подальший геополітичний вектор Кишинева.

Раніше ми писали, чому Україні треба пильно стежити за виборами у Молдові, готуючись до ризику проросійського реваншу у сусідній країні.

Дата публікації
Кількість переглядів
2741
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie