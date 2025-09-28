У Молдові закінчилося голосування на виборах: які перші результати

Парламентські вибори у Молдові 2025 / © ТСН.ua

На виборах у Молдові о 21.00 завершилося голосування і розпочався підрахунок голосів.

За попередніми результатами опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів, результати парламентських виборів виглядають так:

Проєвропейська партія президентки Санду «Дія і солідарність» (PAS) –43,18%

Партія проросійського політика Додона «Патріотичний блок» — 29,1%

ПП «Демократія вдома» — 6,51%

Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%

«Наша партія» — 6,41%

За інформацією «Європейської правди», найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%. Ще один тотально проросійський Тараклійський район дав 47,7%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%. Кількість виборців з Придністров’я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.

Регіони, що традиційно підтримують Маю Санду та проєвропейський вектор: передмістя Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшени — 46,5% тощо.

Тим часом у Мережі повідомляють, що поліція посилила заходи безпеки у Кишиневі. На вулицях значно збільшено кількість патрулів. Особливу увагу приділено будівлі парламенту.

Нинішні вибори у Молдові називають вибором між європейським та проросійським шляхами розвитку країни, який вирішить подальший геополітичний вектор Кишинева.

Раніше ми писали, чому Україні треба пильно стежити за виборами у Молдові, готуючись до ризику проросійського реваншу у сусідній країні.

