У Молдові закінчилося голосування на виборах: які перші результати
На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).
На виборах у Молдові о 21.00 завершилося голосування і розпочався підрахунок голосів.
За попередніми результатами опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів, результати парламентських виборів виглядають так:
Проєвропейська партія президентки Санду «Дія і солідарність» (PAS) –43,18%
Партія проросійського політика Додона «Патріотичний блок» — 29,1%
ПП «Демократія вдома» — 6,51%
Блок «АЛЬТЕРНАТИВА» — 8,16%
«Наша партія» — 6,41%
За інформацією «Європейської правди», найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%. Ще один тотально проросійський Тараклійський район дав 47,7%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%. Кількість виборців з Придністров’я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.
Регіони, що традиційно підтримують Маю Санду та проєвропейський вектор: передмістя Кишинева — явка 53,8%, Яловень — 49,1%, Страшени — 46,5% тощо.
Тим часом у Мережі повідомляють, що поліція посилила заходи безпеки у Кишиневі. На вулицях значно збільшено кількість патрулів. Особливу увагу приділено будівлі парламенту.
Нинішні вибори у Молдові називають вибором між європейським та проросійським шляхами розвитку країни, який вирішить подальший геополітичний вектор Кишинева.
Раніше ми писали, чому Україні треба пильно стежити за виборами у Молдові, готуючись до ризику проросійського реваншу у сусідній країні.