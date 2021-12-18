У Молдові запропонували оголосити персоною нон ґрата російського посла

У МЗС Молдови назвали участь російського дипломата в церемонії інавгурації голови невизнаної республіки Придністров'я “недружнім кроком”.

Посол Росії в Молдові Олег Васнєцов опинився у центрі скандалу через свою присутність на церемонії інавгурації голови невизнаної "республіки Придністров'я" Вадима Красносільського.

Як повідомляє молдовське видання Deschide, голова комісії з питань помилування в адміністрації президента республіки Іон Гузун навіть запропонував оголосити російського дипломата персоною нон ґрата.

“Персона нон ґрата – надзвичайний та повноважний посол Російської Федерації в Республіці Молдова Олег Васнєцов. Потрібно ухвалити офіційне рішення”, - цитує видання допис посадовця у Facebook.

Участь посла Росії Олега Васнєцова в інавгурації лідера Придністров'я вважають “недружнім кроком” також у МЗС Молдови.

“Так звані "президентські вибори" у придністровському регіоні є нелегітимними та суперечать конституційним засадам Молдови. Участь глави дипмісії Російської Федерації у подібних діях розглядається міністерством закордонних справ та європейської інтеграції як недружня акція”,- йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Молдови.

У виданні Deschide нагадали, що церемонія інавгурації Красносільського відбулася 17 грудня у Великій залі Тираспольського театру, де був присутній і російський посол Олег Васнєцов.

Нагадаємо, від 1 вересня 2021 року в Україну заборонено в’їжджати автівкам з номерами самопроголошеної та невизнаної “республіки Придністров'я”. Водіїв таких машин просто розвертають на кордоні.

Читайте також: