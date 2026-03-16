ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
972
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Новодністровській ГЕС: у Молдові запровадили режим екологічної тривоги

Президентка Молдови висловила стурбованість щодо загрози для водопостачання країни через забруднення річки Дністер після атаки Росії на Новодністровську ГЕС.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мая Санду

Мая Санду / © Associated Press

Водопостачанню Молдови загрожує розлив нафтопродуктів після удару Росії по Новодністровській ГЕС, у країні оголосили екологічну тривогу.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у соцмережі X.

«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність», — йдеться в її повідомленні.

У своїй заяві вона також зазначила, що російський удар призвів до потрапляння нафти у води Дністра, що створює серйозні ризики для забезпечення водою населення Молдови. Країна вже вживає необхідних заходів для захисту своїх громадян.

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС.

10 березня у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча у Молдові.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie