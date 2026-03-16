Удар РФ по Новодністровській ГЕС: у Молдові запровадили режим екологічної тривоги

Мая Санду / © Associated Press

Водопостачанню Молдови загрожує розлив нафтопродуктів після удару Росії по Новодністровській ГЕС, у країні оголосили екологічну тривогу.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у соцмережі X.

«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність», — йдеться в її повідомленні.

У своїй заяві вона також зазначила, що російський удар призвів до потрапляння нафти у води Дністра, що створює серйозні ризики для забезпечення водою населення Молдови. Країна вже вживає необхідних заходів для захисту своїх громадян.

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС.

10 березня у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча у Молдові.