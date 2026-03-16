Удар РФ по Новодністровській ГЕС: у Молдові запровадили режим екологічної тривоги
Президентка Молдови висловила стурбованість щодо загрози для водопостачання країни через забруднення річки Дністер після атаки Росії на Новодністровську ГЕС.
Водопостачанню Молдови загрожує розлив нафтопродуктів після удару Росії по Новодністровській ГЕС, у країні оголосили екологічну тривогу.
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у соцмережі X.
«Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність», — йдеться в її повідомленні.
У своїй заяві вона також зазначила, що російський удар призвів до потрапляння нафти у води Дністра, що створює серйозні ризики для забезпечення водою населення Молдови. Країна вже вживає необхідних заходів для захисту своїх громадян.
Нагадаємо, в ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС.
10 березня у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча у Молдові.