Володимир Путін і Євгенія Гуцул. / © Associated Press

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У Молдові суд засудив проросійську очільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі. Вирок винесено у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Про це повідомляє TV8.

Окрім Гуцул, проведе за ґратами шість років ще й колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан. Політикиня не прокоментували свої вироки.

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"Це не судовий процес, а публічна страта... Я не можу сказати, що там є докази, там є вигадка", заявив адвокат Гуцул Сергій Морару.

Також захисник Гуцул оголосив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.

Реакція РФ

Москва з коментарями щодо засудження подруги “фюрера” Володимира Путіна не забарилася. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав вирок Гуцул "політично вмотивованим рішенням та тиском на політичних опонентів у Молдові".

З його слів, в країні “опозиція нібито всіляко затискається”. Нахабно згадав Пєсков і про демократію в Молдові, де, з його слів, її зневажають.

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Зауважимо, Гуцул було обрано очільницею регіону у травні 2023-го за підтримки олігарха-втікача Ілана Шора. Його було засуджено до 15 років за корупцію. Через звинувачення в підкупі виборців президентка Молдови Майя Санду відмовилася затверджувати Гуцул у складі уряду. Торік Євросоюз включив Гуцул до списку санкцій за дестабілізацію ситуації в країні.

Як повідомлялося, у Молдові Центральна виборча комісія не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах від блоку «Побєда», який пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що диктатор РФ Володимир Путін готується до нового вторгнення, поки НАТО зволікає. Натомість, дії Альянсу найближчими роками можуть визначити, чи наважиться Путін атакувати інші пострадянські держави, такі як Молдова.