У Молдові затримали підозрюваних у обкраданні українських військових: що вони зробили

Поліція Молдови затримала загалом 10 підозрюваних, які обікрали українських військових на 155 тис. євро.

У Молдові затримали ще двох підозрюваних у шахрайській схемі крадіжки грошей у військових з України.

Про це повідомляє Генінспекторат поліції Молдови, пише NewsMaker.

Чоловіка та жінку 40 і 46 років відповідно спіймали, коли вони намагалися перетнути молдавсько-румунський кордон. Підозрюваних помістили в ізолятор на 72 години.

Раніше в Молдові затримали 8 громадян України, які обманом заволоділи грошима українських військових, що хотіли купити машини, зокрема для потреб армії.

Нагадаємо, МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова через одного зі співробітників російського посольства, якого було оголошено персоною нон ґрата.

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