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У Молдові відкрили кримінальне провадження після інциденту за участю двох українських прикордонників, які перетнули державний кордон під час спроби затримати громадянина України.

Про це повідомляє молдовський суспільний телеканал Moldova 1.

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За інформацією Прикордонної поліції Молдови, інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голосніца Сороцького району. Двоє українських прикордонників перебували в моторному човні та перетнули кордон із Молдови під час операції із затримання громадянина України.

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На місце прибув патруль молдовської прикордонної поліції. Правоохоронці забрали обох військовослужбовців і доправили їх до підрозділу в Косуець для проведення передбачених законом процедур.

Після цього матеріали передали до прокуратури, яка розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону.

Під час конфлікту місцеві жителі звинувачують чоловіків у тому, що вони застосували силу до людини, яку переслідували у воді, та могли наразити її на небезпеку. Водночас обставини ймовірного застосування сили офіційно не підтверджені. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, на Закарпатті офіцер Держприкордонслужби під час несення служби втік зі свого поста за кордон.

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