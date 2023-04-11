У Молдові заявили про будівництво воєнної бази біля Кишинева

У Молдові, біля Кишинева, збудують сучасну воєнну базу для підготовки особового складу національної армії.

Про це повідомив очільник міноборони Анатолій Носатий, пише Newsmaker.

За словами Носатого, будівництво нової бази триватиме від трьох до п'яти років. Гроші на реалізацію проєкту виділили із держбюджету.

"Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у бажаючих працювати у Національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Хочемо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо", - пояснив міністр.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що не бачить небезпеки війни в Молдові, поки Україна стримує агресію Росії.

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