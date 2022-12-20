У Молдові заявили, що 2023 року Росія може напасти на їхню країну: Ягун прокоментував ситуацію

Ексзаступник голови СБУ вважає, що в заяві не йшлося про захоплення РФ Молдови.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун назвав заяву Молдови щодо ймовірного нападу Росії 2023 року критичною та пояснив, чи можливий такий сценарій.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Заява щодо того, що росіянам залишилося взяти Бахмут, а після того - Придністров'я... Як можна реагувати на "брєд", який був сказаний?.. Перш за все це вина журналістів: людина розповіла про свою оцінку, яка просто пролунала в якихось контекстах, однак точно не було сказано про те, що росіяни збираються захоплювати Молдову. Можливо, хтось не знає географії, але для того, щоб дійти до Молдови після Бахмута, є ще декілька міст в Україні. Тому будьмо реалістами", - зазначив Ягун.

Зазначимо, що раніше в Україні повідомляли про перекидання груп військових РФ до Придністров'я.

Водночас в НАТО не бачать у РФ військового потенціалу для захоплення Молдови через невизнане Придністров'я.

Читайте також: