У Молдові зійшли з рейок вагони із зерном, які прямували до України - Reuters

У суботу, 5 серпня, у Молдові зійшли із рейок 6 вагонів із зерном, які прямували до українського річкогово порту. Причиною називають спеку - нібито висока температура повітрян послабила рейки.

Про це пише Reuters із посиланням на залізницю Молдови.

"Попередня причина аварії - надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили міцність", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли поїзд прямував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга до Рені, українського транспортного вузла на Дунаї.

Нагадаємо, після того, як Росія в односторонному порядку вийшла із "зернової угоди", вона почала атакувати українські порти в Одеській області. Крім портової інфраструктури та зерносховищ, Росія атакує українські поля, де відбувається збір врожаю. Крайня атака була 2 серпня по Ізмаїлу.

За даними ОК "Південь", Росія завдала 7 атак по українських портах, що в Одеській області. Росія хоче переконати світ, що вони уже не здатні працювати в тому режимі, у якому працювали раніше.

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