У момент смерті Гайден Панеттьєрі поруч були двоє людей: що відомо

Хайден Панеттьєрі

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У США оприлюднили нові подробиці смерті 36-річної акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня. За даними поліції, у той момент поруч із нею перебував цивільний чоловік Браян Гікерсон, а її колишній наречений Володимир Кличко вже опублікував заяву.

Про це повідомляє видання UNILAD.

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Смерть Гайден Панеттьєрі — що відомо

За результатами проведеного розтину коронер підтвердив, що на тілі не виявлено жодних ознак травм, які могли б спричинити смерть. Точну причину загибелі зірки серіалу «Нешвілл» наразі офіційно не розголошують.

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Водночас у поліцейському звіті зазначається, що під час події поруч із Панеттьєрі перебували її партнер Браян Гікерсон та його брат Зак. Згідно з документом, Зак поводився дуже емоційно під час спроб екстрених служб урятувати акторку.

Тим часом Браян не показував емоцій, поки медики не констатували смерть, та надав правоохоронцям пакет із ліками, які приймала Панеттьєрі.

На трагічну звістку відреагував колишній наречений акторки Володимир Кличко, з яким вони виховують 11-річну доньку Кайю. Експодружжя розійшлося 2018 року.

«Наша родина переживає період глибокого шоку та горя. Повідомлення про трагічну смерть Гайден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано. Гайден, хоча й більше не моя партнерка, була важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Кайї», — написав Кличко.

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Колишній боксер також відзначив професійний шлях акторки та наголосив, що збереже пам’ять про неї заради спільної доньки.

«Вона побудувала неймовірну кар’єру завдяки величезному таланту, водночас зіткнувшись із темними сторонами дуже вимогливої ​​галузі. Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, чи місця, яке вона займала в нашому житті», — додав він.

Смерть акторки й екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі — останні новини

Нагадаємо, 16 серпня у віці 36 років померла американська акторка й екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі. Вона не дожила до свого дня народження п’ять днів. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки 2014 року.

Панеттьєрі знайшли непритомною в апартаментах у Грінвіллі (штат Південна Кароліна), де вона тимчасово мешкала. Як повідомляє TMZ, на оприлюдненому записі розмов диспетчерів згадуються «зупинка серця» та «передозування».

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Після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі друзі та колеги з усього Голлівуду щемливо поділлилися спогадами про неї.

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