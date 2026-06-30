У Монако прогримів вибух: підозрюють замах на українського олігарха

Вибух у Монако

Реклама

У Монако внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку, внаслідок чого постраждали троє людей.

За даними французького видання Nice Matin, усі троє постраждалих є членами однієї родини. Йдеться про чоловіка та жінку віком від 50 до 60 років, а також 13-річного підлітка.

Як повідомляють ЗМІ, інцидент стався приблизно о 21:00 у вестибюлі житлового будинку. Стверджується, що невідомий чоловік залишив біля входу рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого зник з місця події.

Реклама

Також видання Le Figaro повідомляє, що серед постраждалих може бути український олігарх Вадим Єрмолаєв.

Наразі відомо, що двоє дорослих перебувають у критичному стані, тоді як стан 13-річного хлопчика оцінюється як стабільний.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман, коментуючи події для AFP, заявив: «Це перший випадок в історії, наскільки мені відомо, що в князівстві стався такий акт».

Після інциденту в країні було оголошено «Червоний план» управління кризами. До реагування залучено екстрені служби, поліцію та підрозділи безпеки. На місці події перебувають глава уряду, державний прокурор, президент Національної ради Монако, а також «близький представник» принца Альбер II, повідомляє Le Parisien.

Реклама

Також повідомляється, що Франція направила до Монако рятувальні команди для підсилення роботи на місці, а французька поліція співпрацює з місцевими службами для пошуку підозрюваного, який утік після інциденту.

Єрмолаєв Вадим Володимирович — бізнесмен з Дніпропетровська. У 2019 році Єрмолаєв відмовився від українського громадянства, ставши громадянином Кіпру.

З 23 грудня 2023 року перебуває під українськими санкціями на десять років за зв’язок із підприємствами, які діяли в окупованих Криму та Бердянську і сплачували податки в російський бюджет.

Раніше повідомлялося, що масштабний замах готувався на день народження президента США Дональда Трампа.

Реклама

Ми раніше інформували, що росіяни за допомогою кілера хотіли вбити представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова.

Новини партнерів