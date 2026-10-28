- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1152
- Час на прочитання
- 2 хв
У Монако затримали українця у підозрі про смерть члена князівської родини
У Монако затримали 42-річного громадянина України у справі про загадкову смерть члена князівської родини.
У Монако затримали 42-річного українця у справі про смерть 29-річного Антуана, двоюрідного брата принца Альбера II, тіло якого було знайдено в Монако в неділю ввечері.
Про це передають Monaco Life і Le Figaro.
Громадянина України, який проживає в Монако вже 30 років, у середу, 28 жовтня, було доставлено до суду та взято під варту.
Генеральний прокурор Монако заявив, що чоловік заперечував звинувачення під час допиту в поліції та не бажав відповідати на запитання слідчого судді на цьому етапі.
Українцю висунуто звинувачення за «ненавмисне вбивство» та «ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці».
Нагадаємо, тіло 29-річного Антуана де Массі було виявлено на розділовій смузі в районі Ларвотто, на березі моря. Він був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри принца Реньє III, батька чинного князя Монако Альбера II.
За даними ЗМІ, Антуана де Массі бачили в неділю ввечері, коли він виходив з нічного клубу, хитаючись і тримаючись за чоловіка. Згідно з повідомленнями, його бачили, як він падав з естакади вниз.
Повідомлялося, що слідчі за допомогою записів з камер відеоспостереження встановили особу чоловіка, який контактував з Антуаном де Массі, коли той ще перебував біля бульвару. Скоріше за все, це і був цей українець. Точні обставини залишаються незрозумілими, і слідчі продовжують вивчати всі можливі пояснення.