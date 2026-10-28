У Монако затримали українця у підозрі про смерть члена князівської родини

Монако / © pixabay.com

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У Монако затримали 42-річного українця у справі про смерть 29-річного Антуана, двоюрідного брата принца Альбера II, тіло якого було знайдено в Монако в неділю ввечері.

Про це передають Monaco Life і Le Figaro.

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Громадянина України, який проживає в Монако вже 30 років, у середу, 28 жовтня, було доставлено до суду та взято під варту.

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Генеральний прокурор Монако заявив, що чоловік заперечував звинувачення під час допиту в поліції та не бажав відповідати на запитання слідчого судді на цьому етапі.

Українцю висунуто звинувачення за «ненавмисне вбивство» та «ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпеці».

Нагадаємо, тіло 29-річного Антуана де Массі було виявлено на розділовій смузі в районі Ларвотто, на березі моря. Він був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри принца Реньє III, батька чинного князя Монако Альбера II.

Антуан де Массі. Фото monacolife

За даними ЗМІ, Антуана де Массі бачили в неділю ввечері, коли він виходив з нічного клубу, хитаючись і тримаючись за чоловіка. Згідно з повідомленнями, його бачили, як він падав з естакади вниз.

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Повідомлялося, що слідчі за допомогою записів з камер відеоспостереження встановили особу чоловіка, який контактував з Антуаном де Массі, коли той ще перебував біля бульвару. Скоріше за все, це і був цей українець. Точні обставини залишаються незрозумілими, і слідчі продовжують вивчати всі можливі пояснення.

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