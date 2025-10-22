У Мордовії дрони вгатили по військовому заводу (відео)

Атака на Саранський механічний завод / © скриншот з відео

У ніч проти 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод у Мордовії (Росія). Це дочірнє підприємство держкорпорації «Ростех», воно займається виробництвом зброї та боєприпасів.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Під нічну атаку безпілотниками у Мордовії потрапив Саранський механічний завод. Очевидці зняли удари на відео: було чутно вибухи, видно моменти влучання та спалахи вогню.

Актоване підприємство є частиною «Ростеху» та бере участь у виробництві військової продукції — мін, гранат, інженерних боєприпасів та детонаторів. Завод входить до оборонно-промислового комплексу Росії і перебуває під міжнародними санкціями.

У Мордовії дрони атакували Саранський механічний завод

Раніше в Саранську під атаку дронів уже потрапляли підприємства, що виробляють оптоволоконні кабелі та інші компоненти бойової техніки, розташовані поряд із механічним заводом.

Нагадаємо, цієї ж ночі дрони атакували НПЗ в Дагестані. Жителі Махачкали зафіксували атаку на відео та виклали в соцмережі.