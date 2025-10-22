- Дата публікації
У Мордовії дрони вгатили по військовому заводу (відео)
Безпілотники завдали удару по оборонно-промисловому комплексу Росії: ціллю став Саранський механічний завод.
У ніч проти 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод у Мордовії (Росія). Це дочірнє підприємство держкорпорації «Ростех», воно займається виробництвом зброї та боєприпасів.
Про це повідомили російські телеграм-канали.
Під нічну атаку безпілотниками у Мордовії потрапив Саранський механічний завод. Очевидці зняли удари на відео: було чутно вибухи, видно моменти влучання та спалахи вогню.
Актоване підприємство є частиною «Ростеху» та бере участь у виробництві військової продукції — мін, гранат, інженерних боєприпасів та детонаторів. Завод входить до оборонно-промислового комплексу Росії і перебуває під міжнародними санкціями.
Раніше в Саранську під атаку дронів уже потрапляли підприємства, що виробляють оптоволоконні кабелі та інші компоненти бойової техніки, розташовані поряд із механічним заводом.
Нагадаємо, цієї ж ночі дрони атакували НПЗ в Дагестані. Жителі Махачкали зафіксували атаку на відео та виклали в соцмережі.