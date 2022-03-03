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У моргах — гори трупів і охорона КДБ: у білоруському Мозирі лікарні переповнені вбитими і пораненими окупантами

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У моргах — гори трупів і охорона КДБ: у білоруському Мозирі лікарні переповнені вбитими і пораненими окупантами

скриншот з відео

За словами очевидців, місць у морзі для окупантів не вистачає. Трупи одразу вантажать у російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

У прикордонному білоруському Мозирі містяни щодня фіксують колони санітарних "ПАЗів" біля лікарні, які привозять поранених та вбитих окупантів з України.

Про це інформує білоруська служба "Радыё Свабода".

За словами очевидців, місць у морзі для окупантів не вистачає. Трупи одразу вантажать у російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

"Зараз лікарня перебуває під охороною міліції та КДБ для запобігання витоку інформації. Лікарі нічого не кажуть – взяли підписку про нерозголошення, загрожують не продовжувати контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили машинами швидкої допомоги і вантажили до російських поїздів. Після того, як хтось зняв про це відео і воно потрапило в інтернет, вантажили тіла вночі, щоб не привертати увагу", — розповів виданню анонімний співрозмовник.

Днями в Instagram з'явилося відео з розвантаженням поранених чи загиблих російських військовослужбовців на Мозирському вокзалі.

Раніше повідомлялося, що у місті Мозирі на Гомельщині Білорусі морги забиті трупами етнічних чеченців, які намагалися воювати в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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