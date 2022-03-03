У моргах — гори трупів і охорона КДБ: у білоруському Мозирі лікарні переповнені вбитими і пораненими окупантами

У моргах — гори трупів і охорона КДБ: у білоруському Мозирі лікарні переповнені вбитими і пораненими окупантами

За словами очевидців, місць у морзі для окупантів не вистачає. Трупи одразу вантажать у російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

У прикордонному білоруському Мозирі містяни щодня фіксують колони санітарних "ПАЗів" біля лікарні, які привозять поранених та вбитих окупантів з України.

Про це інформує білоруська служба "Радыё Свабода".

За словами очевидців, місць у морзі для окупантів не вистачає. Трупи одразу вантажать у російські потяги, які прибувають на станцію Мозир.

"Зараз лікарня перебуває під охороною міліції та КДБ для запобігання витоку інформації. Лікарі нічого не кажуть – взяли підписку про нерозголошення, загрожують не продовжувати контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили машинами швидкої допомоги і вантажили до російських поїздів. Після того, як хтось зняв про це відео і воно потрапило в інтернет, вантажили тіла вночі, щоб не привертати увагу", — розповів виданню анонімний співрозмовник.

Днями в Instagram з'явилося відео з розвантаженням поранених чи загиблих російських військовослужбовців на Мозирському вокзалі.