Ніхто не хоче купувати: у морі через санкції перебуває рекордна кількість російських танкерів з нафтою

Ніхто не хоче купувати: у морі через санкції перебуває рекордна кількість російських танкерів з нафтою

Кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості - це також новий максимум, додав Сейгл.

Рекордна кількість російських танкерів з нафтою стоять у морі через санкції.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на своєму каналі в Telegram.

Ніхто не хоче її купувати, тому зараз у морі перебуває близько 62 млн барелів Urals, що втричі більше, ніж до початку війни.

Трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але бажаючих немає.

Також інформауційне агентство Reuters нагадало про те, що США та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникали придбання вантажів, побоюючись майбутніх санкцій. Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.

Обсяг сирої нафти Urals у морі втричі перевищує середній довоєнний, кажуть в аналітичній компанії Vortexa.

"Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не показують повної історії", - сказав експерт з енергетичних питань Клей Сейгл.

"Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", - підкреслив він.

Частина нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може бути непроданим вантажем, кажуть трейдери.

Нагадаємо, у Чорному морі побільшало кораблів держави-терористки Росії. Серед них кораблі та великі десантні човни, зокрема з крилатими ракетами на бортах.

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