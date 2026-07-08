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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
53
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2 хв

У Московській області оголошували ракетну небезпеку: у Внуково та Домодєдово затримуються десятки рейсів

У ніч проти 8 липня в Московській області оголошували ракетну небезпеку. На тлі запроваджених тимчасових обмежень у московських аеропортах Внуково та Домодєдово затримуються десятки рейсів, ще частину скасували.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

У ніч проти 8 липня на всій території Московської області оголосили ракетну небезпеку. Відповідний сигнал пролунав о 01:05 за місцевим часом, а вже через 16 хвилин його скасували.

Перед цим Росавіація повідомила про запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів Внуково та Домодєдово. У Домодєдово з 22:48 літаки приймають і відправляють лише за погодженням із відповідними службами. Аналогічний режим у Внуково діє з 23:21.

За даними російських Telegram-каналів, у Внуково затримуються 31 рейс: сім — на виліт і 24 — на приліт. Крім того, скасовано шість рейсів, зокрема до Сухума, Новосибірська, Санкт-Петербурга та Бішкека.

У Домодєдово на приліт затримуються 11 рейсів, тоді як на виліт затримок наразі не зафіксовано. Водночас скасовано ще п'ять рейсів, серед яких — до Калінінграда та Бішкека.

Причини запровадження обмежень офіційно не уточнювалися, однак вони збіглися в часі з оголошенням ракетної небезпеки в Московській області.

Пізніше у ніч проти 8 липня в Московській області повторно оголосили ракетну небезпеку. Відповідне попередження опублікували в офіційному каналі екстрених сповіщень.

Мешканцям регіону рекомендували негайно пройти до найближчої капітальної будівлі або підземного паркінгу та залишатися в безпечному місці до скасування сигналу.

Атака на Москву

Зранку потужні вибухи розбудили столицю Росії Москву. Влада заявила про нібито успішну роботу ППО, але також підтвердила атаку на НПЗ. В аеропортах Внуково, Шереметьєво і Домодедово і у підмосковному Жуковському запровадили «тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних судів».

Під час атаки російська ППО вкотре продемонструвала свою недієздатність. Зокрема, «Панцирі» промахувалися. Зокрема, через роботу російських систем загорівся «Садовод», що є одним з із найбільших ринків Москви, де розташовані магазини електроніки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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