У Московській області пролунав потужний вибух: у небі з'явилася заграва (відео)

Місцева влада опосередковано підтвердила вибух, який стався поблизу російського міста Коломна, але його подробиць не повідомляє.

Увечері в четвер, 2 березня, в околицях міста Коломна Московської області пролунав гучний вибух, який було чутно в усіх куточках міста. .

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео, на якому чутно звук вибуху та видно заграву у небі.

За попередніми даними, вибух стався в одному із сусідніх сіл близько 21:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Наразі на місце виїхали рятувальники.

У пресслужбі адміністрації Коломенського міського округу повідомили, що подробиці вибуху поки невідомі.

Місцеві мешканці у пабліках повідомляють, що звук вибуху було чутно в різних куточках міста. Від вибухової хвилі здригнулися будинки.

Як повідомлялося, раніше у Підмосков'ї безпілотник упав просто поряд зі станцією "Газпрому". Дрон виявили за 100 метрів від газової компресорної станції "Воскресенськ" у селі Губастово Коломенського району.

Нагадаємо, від ночі 27 лютого до ранку 28-го по всій Росії прокотилася хвиля атак "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.

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