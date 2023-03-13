У Московській області спалахнула пожежа площею 4320 "квадратів": у будівлі обвалилася покрівля

У Московській області вогнеборці ліквідують пожежу площею 4320 кв.
Горить склад в Одінцово.
Про це повідомляє МНС Росії.
У будівлі обвалилася покрівля на площі 2000 кв. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
До гасіння залучається 83 особи та 23 одиниці техніки.
«Фахівцями МНС Росії проведено виміри повітря, шкідливих речовин не виявлено», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Москві в лютому 2023 року спалахнув вагон на станції метро Спортивна.
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