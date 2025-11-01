У Московській області зникла електрика після атаки "добрих" дронів

Блекаут / © ТСН.ua

У ніч проти 1 листопада в кількох районах Московської області Росії зникло електропостачання. Російські “медіа” повідомляють, що причиною стали удари безпілотників по об’єктах енергетичної інфраструктури.

За словами місцевих жителів, у деяких населених пунктах спершу повністю зникло світло, а потім спостерігалися стрибки напруги, через що виходили з ладу побутові прилади.

Місцева влада заявила про “аварійну ситуацію в мережах” без згадування дронів, однак російські Telegram-канали поширюють інформацію, що інцидент стався саме через атаку безпілотників.

Повідомляється, що після ударів “добрих” дронів частина Московської області залишилася без електрики.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що на острові Сахалін стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей, внаслідок чого без електрики й води залишилися десятки населених пунктів.

Ми раніше інформували, що безпілотники атакували теплоелектроцентраль (ТЕЦ) у Клинцях Брянської області Росії.