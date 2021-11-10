У московському метро помер чоловік і його одразу обікрали: відео

У московському метро помер чоловік і його одразу обікрали: відео

До пасажира, який нерухомо лежав на платформі станції, підійшла жінка і замість того, щоб надати йому допомогу, витягла з кишені мобільний телефон.

На станції метро “Верхні Лихобори” у Москві (Росія) пасажира, який помирав на платформі, обікрали. Момент, коли жінка, яка проходила поруч, нахилилася до нього і витягла мобільний телефон, зафіксували камери спостереження.

Відповідне відео з’явилося в середу, 10 листопада, у Telegram-каналі Baza.

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На опублікованих кадрах видно, що чоловіка, який без руху лежав на платформі, спершу помітила працівниця метрополітену. У той час, коли вона пішла за допомогою, до пасажира підійшла інша жінка, яка поштовхала його рукою, озирнулася, витягла із задньої кишені його штанів телефон та пішла.

“Буденне відео з московського метро – людина, що вмирає, і жінка, яка краде його телефон”, - зауважили у підписі до цього відео.

Невдовзі жінку, яка скоїла крадіжку у померлого чоловіка, затримали. Проти неї відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Львові пасажири врятували чоловіка, якому стало зле у трамваї. До приїзду швидкої кілька молодих людей запустили його серце. Лікарі кажуть, що рятівники діяли професійно.

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