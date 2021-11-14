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У московському метро загинув пасажир, який хотів врятувати чоловіка, що падав під потяг (відео)

У московському метро загинув пасажир, який хотів врятувати чоловіка, що падав під потяг (відео)

Вікіпедія

Потерпілий втік з місця події.

У московському метро один із чоловіків, які впали на рейки на станції "Східненська", намагався допомогти іншому постраждалому.

Про це стало відомо із відео, опублікованого в Telegram-каналі московського департаменту транспорту.

Пасажир, який хотів врятувати чоловіка, який падав під потяг, загинув. При цьому постраждалий втік з місця події, його розшукують поліція та служба безпеки метро.

З невстановлених причин на дорозі впали одразу два пасажири, для їхнього порятунку відключалася напруга контактної рейки, — пише "Інтерфакс".

Збій на "фіолетовій" гілці тривав щонайменше 40 хвилин. Внаслідок пригоди було скасовано близько 20 поїздів.

За інформацією очевидців та користувачів соцмереж, на платформі станції "Спартак" зібралася велика для вихідного дня кількість людей.

Раніше повідомлялося, що у київському метро на платформі померла жінка.

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