У московському ТЦ прорвало трубу з гарячою водою – є жертви (відео)

Кількість постраждалих під час прориву труби у столичному ТЦ Москви зросла до 11 осіб.
У Москві 22 липня у ТЦ "Времена года" стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо загинули четверо людей, ще 11– постраждали.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
Смерть однієї людини у торговому центрі підтвердив мер Москви Сергій Собянін.
Також, за словами надзвичайників, у співробітниці гіпермаркету, розташованого в торговому центрі, через події стався серцевий напад.
Ведуться пошуки ще однієї людини, яка, за попередніми даними, заблокована на другому поверсі будівлі.
Нагадаємо, біля будинку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з’явилася дитяча труна.
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