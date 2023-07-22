У московському ТЦ прорвало трубу з гарячою водою – є жертви (відео)

Кількість постраждалих під час прориву труби у столичному ТЦ Москви зросла до 11 осіб.

У Москві 22 липня у ТЦ "Времена года" стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо загинули четверо людей, ще 11– постраждали.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Смерть однієї людини у торговому центрі підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Також, за словами надзвичайників, у співробітниці гіпермаркету, розташованого в торговому центрі, через події стався серцевий напад.

Ведуться пошуки ще однієї людини, яка, за попередніми даними, заблокована на другому поверсі будівлі.

У московському ТЦ прорвало трубу з окропом – є жертви

Нагадаємо, біля будинку угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з’явилася дитяча труна.

Читайте також: