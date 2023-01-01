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У Москві 1 січня палало: у місті виникла пожежа у ресторані "Тарас Бульба" (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
4499
Час на прочитання
1 хв
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У Москві 1 січня палало: у місті виникла пожежа у ресторані "Тарас Бульба" (відео)

Фото: з відритих джерел

Ресторан спеціалізувався на українській кухні.

У центрі Москви, у неділю, 1 січня, спалахнув триповерховий ресторан "Тарас Бульба". Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій. 

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Площа пожежі становила близько 200 кв. м., наразі відомо, що загоряння вдалося ліквідувати.

Із будівлі рятувальники винесли вісім газових балонів. Інформації щодо постраждалих немає. Мешканців будинку, що розташований поблизу, евакуювали.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, у російському місті Волгодонську на Ростовській АЕС сталася пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
4499
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