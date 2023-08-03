У Москві 4 мігрантів пограбували квартиру та зґвалтували двох жінок

Двом із зловмисників було 16 та 17 років відповідно.

У Москві четверо молодих людей із Середньої Азії увірвалися до квартири, пограбували її і зґвалтували двох жінок, які перебували в приміщенні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Молоді люди 1996, 2002, 2006 та 2007 року народження проникли у квартиру. Вони побили двох чоловіків, які були у квартирі, після чого на їхніх очах зґвалтували двох жінок. Двом із зловмисників було 16 та 17 років відповідно.

Зловмисників затримали. За словами російських правоохоронців, підозрювані та потерпілі перебували у Москві незаконно. У російських ТГ-каналах зазначають, що всі потерпілі також мігранти.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік у дитячому таборі зґвалтував чотирьох школярок з України.

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