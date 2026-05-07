У Москві 9 травня повністю відключать мобільний інтернет і смс

У Москві 9 травня повністю обмежать роботу мобільного інтернету та смс-повідомлень. У російському Мінцифри пояснили це необхідністю «забезпечення безпеки святкових заходів».

Про це пише російське опозиційне видання «Медуза».

9 травня в столиці РФ буде обмежений доступ до мобільного інтернету, зокрема й до так званого «білого списку» сайтів. Також у цей день не працюватимуть смс-повідомлення.

Водночас, 7 та 8 травня — напередодні параду — відключати або обмежувати мобільний інтернет у Москві не планують.

Нагадаємо, Bloomberg повідомило, що через відключення інтернету та зв’язку перед проведенням параду в Москві росіяни змушені переходити на готівку. За даними агентства, це вже почало руйнувати на цифрову економіку Росії.

Раніше ми повідомляли, що напередодні параду 9 травня у Москві посилили заходи безпеки. На в’їздах до столиці РФ з’явилися блокпости, а частину центру міста перекрили.

Окрім того полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповідав, що Росія намагається посилити протиповітряну оборону Москви, перекидаючи до столиці додаткові системи ППО через загрозу атак безпілотників. Однак дрони успішно оминають російські комплекси, використовуючи особливості польоту серед столичної забудови.

