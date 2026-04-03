У Москві арештували 60-річну жінку за підтримку легіону "Свобода Росії" у Telegram

Росія / © iStock

Реклама

Жительку Підмосков’я Галину Умерову, яка нібито поставила 100 телеграм-зірок під постом легіону «Свобода Росії», звинуватили у сприянні терористичній діяльності. Тепер їй загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання Astra.

Адвокат 60-річної жінки заявив, що її обліковий запис у месенджері було зламано. Начебто саме в той час, коли вона не контролювала його, було здійснено реакції під постом легіону «Свобода Росії».

Реклама

За версією слідства, Умерова, яка раніше працювала інструкторкою парашутно-десантної підготовки, «здійснила безготівковий переказ коштів шляхом постановки 100 платних реакцій до публікації».

Вартість 100 телеграм-зірок становить 215 рублів, тобто близько 1,5 долара США.

Суд ухвалив рішення утримувати підозрювану під вартою до 31 травня.

Нагадаємо, російська банківська система опинилася на межі колапсу через масштабний технічний збій. Користувачі фінустанов масово скаржаться на неможливість провести платежі. Проблеми виникли саме під час активної фази блокування Telegram та VPN-сервісів.