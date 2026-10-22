У Москві арештували одного з провідних комуністів Росії: у чому його звинуватили

Російські комуністи / © Associated Press

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У Москві затримали керівника регіонального осередку Комуністичної партії РФ у Республіці Комі, колишнього депутата Державної думи Олега Михайлова. Його звинувачують у «виправданні тероризму», за цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За інформацією видання, Михайлова затримали 21 жовтня, а Басманний суд Москви обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. У КПРФ заявили, що оскаржуватимуть судове рішення.

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Кримінальне провадження проти Михайлова відкрили за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ — «публічне виправдання тероризму». Приводом стала його публікація 2024 року, в якій він висловив підтримку соціологу Борису Кагарлицькому та опозиціонеру Сергію Удальцову, засудженим у Росії за аналогічними звинуваченнями.

Михайлов також критикував результати виборів до Держдуми, заявляючи, що вони були спотворені на користь партії «Единая Россия» і не відображали реальних уподобань громадян.

Після оголошення результатів виборів політик закликав провести мітинг за чесні вибори в гайд-парку Сиктивкара 25 вересня. Попри те, що акція відбувалася у спеціально відведеному місці й не потребувала погодження, поліція склала протокол на її організатора В’ячеслава Кочева. Правоохоронці стверджували, що фактична кількість учасників перевищила заявлену на десять осіб.

У КПРФ заявили про політичне переслідування

Олег Михайлов був депутатом Держдуми РФ у 2021–2026 роках. На вересневих виборах він поступився представнику «Единой России».

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Михайлов — еколог і кандидат біологічних наук, який брав участь у протестах проти будівництва сміттєвого полігону на станції Шиєс в Архангельській області. У 2020 та 2025 роках він намагався балотуватися на посаду глави Республіки Комі, однак до виборів його не допустили.

Депутатка Держдуми від КПРФ Ніна Останіна оприлюднила відеозвернення на підтримку Михайлова та пообіцяла від імені фракції докласти всіх зусиль для його захисту. Вона назвала його «незручним політиком», який просував екологічні питання, критикував владу республіки та конфліктував із колишнім керівником Комі Володимиром Уйбою.

Останіна вважає звинувачення проти Михайлова надуманими й заявляє, що мета затримання — усунути з політичного поля опозиційного політика.

Нагадаємо, раніше у Москві під час узгодженого з владою мітингу КПРФ, присвяченого річниці розстрілу Білого дому 1993 року, поліція затримала близько 60 людей. Силовики почали затримання у той час, коли учасники акції скандували антиурядові гасла, зокрема «Геть царя», «За чесні вибори» та «Геть партію шахраїв і злодіїв».

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