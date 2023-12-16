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У Москві "АТЕШ" проникли до головного управління Росгвардії – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Москві "АТЕШ" проникли до головного управління Росгвардії – фото

У Москві "АТЕШ" проникли до головного управління Росгвардії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани ведуть спостереження за ГУ Росгвардії в столиці РФ.

У Москві партизани провели розвідку території Головного управління Росгвардії, яке розташоване за адресою вул. Твардовського.    

​​​​Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти ретельно проводять розвідку за територією Головного управління Росгвардії у Москві за адресою: вул. Твардовського, 2, корп. 2, прагнучи добути якнайбільше важливої інформації про діяльність цього управління. Ми уважно реєструємо активність довкола управління, фіксуємо рух персоналу, а також оглядаємо інфраструктуру та загальний ритм роботи", - йдеться у повідомленні.

Головне управління Росгвардії у Москві / ©
Головне управління Росгвардії у Москві
Головне управління Росгвардії у Москві / ©
Головне управління Росгвардії у Москві
Головне управління Росгвардії у Москві / ©
Головне управління Росгвардії у Москві

В "АТЕШ" також додали, що щодня до них приєднуються нові агенти, які збирають інформацію про військові структури по всій Росії.

Нагадаємо, під Джанкоєм партизани пробралися на аеродром РФ і "засвітили" РЛС окупантів (відео).

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Дата публікації
Перегляди
674
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