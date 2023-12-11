У Москві аварійно сів літак із радіоактивними речовинами

У московському аеропорту "Внуково" 11 грудня здійснив аварійну посадку літак із радіоактивним вантажем на борту.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними каналу Baza, у "Внуково" аварійно сів літак авіакомпанії "ЮТейр", який виконував нічний рейс із Ханти-Мансійська до Москви.

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На борту перебували 104 пасажири та п’ять членів екіпажу. Літак також транспортував 19 кг радіоактивної речовини.

Під час посадки авіасудно подало сигнал аварійної тривоги через несправність шасі. В результаті літак виконав успішну посадку у "Внуково" о 1:30.

Стверджується, що небезпечний вантаж на борту не постраждав. Заяв про травми від пасажирів не було.

До слова, 8 грудня одразу після зльоту здійснив екстрене приземлення літак S7 "Новосибірськ-Москва". Причиною стало загоряння двигунів – цей факт пасажири зняли на відео.

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