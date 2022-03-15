У росії поліція затримала дівчину, яка цитувала заповідь Божу / Телеграм-канал Pravda Gerashchenko

У Москві біля храму затримали дівчину з цитатою заповіді Божої на плакаті: фото

У Москві біля храму затримали дівчину з цитатою заповіді Божої на плакаті: фото

Російські правоохоронці масово затримують людей, які висловлюються проти війни в Україні.

У Москві поліція затримала дівчину біля храму із плакатом, на якому була написана одна із заповідей Божих.

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Про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

"У Москві біля храму Христа Спасителя затримали дівчину з плакатом "6-а заповідь. Не вбий". Вдумайтеся, затримують за цитування 10 заповідей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею. Також він подякував усім, хто виходить на протести, і особисто висловив подяку журналістці Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.