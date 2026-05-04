У Москві частково обмежили роботу двох аеропортів через загрозу атаки БпЛА
У Росії частково обмежили роботу двох аеропортів Москви — Домодєдово та Внуково — через ризик атаки безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомила Росавіація.
Зазначається, що в умовах підвищеної загрози повітряні гавані тимчасово працюють у спеціальному режимі. Прийом і відправлення рейсів здійснюються лише за погодженням із відповідними органами.
Інші деталі щодо можливих змін у розкладі або наслідків обмежень наразі не уточнюються.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.
Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.