У Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство

Житель Москви вистрибнув з вікна своєї квартири, що розташована на 9 поверсі.

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".

Родичі покійного москвича розповіли, що після оголошення путінської мобілізації у чоловіка почалась депресія. Згодом він викинувся з вікна на 9 поверсі та загинув.

За попередніми даними, москвичу ще не встигли вручити повістку.

Нагадаємо, у Москві члени мобілізаційної комісії виламують в будинках замки та вибивають двері, щоб вручити повістки.

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