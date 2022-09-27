У Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство

У столиці Росії 39-річний чоловік вчинив самогубство.
Житель Москви вистрибнув з вікна своєї квартири, що розташована на 9 поверсі.
Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".
Родичі покійного москвича розповіли, що після оголошення путінської мобілізації у чоловіка почалась депресія. Згодом він викинувся з вікна на 9 поверсі та загинув.
За попередніми даними, москвичу ще не встигли вручити повістку.
Нагадаємо, у Москві члени мобілізаційної комісії виламують в будинках замки та вибивають двері, щоб вручити повістки.
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