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У Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство

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У Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство

Фото: pixabay.com

У столиці Росії 39-річний чоловік вчинив самогубство.

Житель Москви вистрибнув з вікна своєї квартири, що розташована на 9 поверсі. 

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Родичі покійного москвича розповіли, що після оголошення путінської мобілізації у чоловіка почалась депресія. Згодом він викинувся з вікна на 9 поверсі та загинув. 

За попередніми даними, москвичу ще не встигли вручити повістку. 

Нагадаємо, у Москві члени мобілізаційної комісії виламують в будинках замки та вибивають двері, щоб вручити повістки.

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